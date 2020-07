View this post on Instagram

Κι όπως υποσχέθηκα σας γράφω κι εδώ καλές ημερομηνίες του 21 απαλλαγμένες από εκλείψεις και ανάδρομους προσωπικούς πλανήτες για να τις αξιοποίησετε για ο,τι έχει ανάγκη από κάποια εύνοια πχ ένα νέο ξεκίνημα, μια αγορά, ένας γάμος κτλ! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα❤️ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: 2.1, 3.1, 16.1,17.1, 24.1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 22.2 ΜΑΡΤΙΟΣ: 7.3, 13.3, 17.3, 18.3, 24.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 1.4, 2.4, 6.4, 7.4, 16.4, 17.4 ΜΑΙΟΣ: 1.5, 5.5, 6.5, 11.5, 16.5 ΙΟΥΝΙΟΣ 29.6 ΙΟΥΛΙΟΣ: 4.7, 10.7, 14.7, 18.7,19.7, 28.7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.8, 3.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.8, 27.8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.9, 2.9, 15.9, 26.9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 26.10, 31.10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 8.11, 12.11, 13.11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24.12, 29.12