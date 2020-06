View this post on Instagram

Αισίως λοιπόν 39. Φέτος έμαθα λίγο περισσότερα από άλλες χρονιές.. πρώτο και καλύτερο: σαν την υγεία δεν έχει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να μην ζορίζω τίποτα.. Δουλειές, φιλίες, συζητήσεις, έρωτες. Οτιδήποτε πιέζεις απλά δεν αξίζει. Ότι κυλάει, κυλάει. Ότι δεν προχωράει, δεν προχωράει. Ότι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Και χρόνια μου πολλά και κυρίως καλά #39 #happybirthdaytome #stelioskoudounaris #june #june21st