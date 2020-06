View this post on Instagram

Όχι δεν είμαι ο #bowwie Όχι δεν είμαι ο #mickjagger !!!!!!! Είμαι φάση το αγόρι ειμαι φάση το παιδί !!!!!!! Απόψε στις 9 το βράδυ στο υπέρλαμπρο #show @j2us_gr @opentvgr με παρουσιαστή τον @nkoklonis μαζί του η @kavouravicky_official !!!!!!!! Θα μας απολαύσετε με την @xaraverra ❤️❤️ #makeup @dim_fragkioudakis #hair by me #assistants @athinalambrou