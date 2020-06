Και να λοιπόν που χαλαρώνουν τα μέτρα. Βγαίνουμε αγέρωχοι από τις φωλιές μας. Νικήσαμε τον Covid-19. Ας έρθει τώρα –αν τολμάει- ο covid-20. Είμαστε κατ΄ ευθείαν απόγονοι του Ηρακλή εμείς. Όταν έχεις κάνει 12 άθλους ο 13ος δεν σε φοβίζει. Πολυκατοικία του ’60 και στην είσοδο έχει ένα καθρέφτη. Κοιτιόμαστε.

Ποιος είναι ο κύριος; Ποια είναι η κυρία;

Και εδώ είναι το ερώτημα που σπάει κόκκαλα, το κέντρο του προβλήματος. Το σημείο Μηδέν.

Ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος που θα βγει από το σπίτι του και θα πάει στην δουλειά του, φορτωμένος με 1000 σκέψεις και σύνδρομα.

Ποιος είναι αυτός που θα πει στο τρόλεϊ και θα τολμήσει να πιάσει την χειρολαβή,

Ποιος είναι αυτός που θα κάνει χειραψία με τον πελάτη του

Θα τον κεράσει ένα αντισηπτικό και μετά καφέ με ένα πτι-φουρ;

Ενοχλείται με την ύπαρξη των άλλων;

Ανέχεται την παρουσία τους;

Τους φοβάται όταν αναπνέουν; Όταν βήχουν; Όταν φτερνίζονται θα τους λέει «γειά σου»;

Προφυλάσσεται επαρκώς;

Από ποιόν;

Ποιος είναι ο εχθρός;

Έρχεται σε επαφή ή μένει μόνος;

Μόνος; Πως; Ως πότε;

Πράγματα λυμένα από καιρό, αναδιατυπώνονται με επιτακτικό ερωτηματικό τρόπο.

Ποιόν άνθρωπο λοιπόν κυοφορεί η εποχή του Covid-19;

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 στις 8μμ σε LIVE STREAMING από την σελίδα του θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ στο facebook.

θα τολμήσουμε κάποιες απαντήσεις, αν όχι κάποιες υποθέσεις πιστεύοντας ότι και η διατύπωση ερωτήσεων είναι βήμα προς τα μπρος. Το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ πλησίασε κορυφαίους ψυχολόγους, ψυχιάτρους από πανεπιστήμια των Ην. Πολιτειών. Αυτοί θα έχουν τον λόγο.

Σε μια Αμερική που η κρίση του covid δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει, μέσα στην πιο βαθειά κρίση της δημοκρατίας της, επιστήμονες κύρους θα συνδεθούν σε Live streaming με τους Έλληνες παροικούντες τα σοκάκια του facebook (Δωρεάν) και θα μιλήσουν για τις ανησυχίες και τους φόβους τους.

Ποιοι είναι οι επιστήμονες;

ALYOSHA ZYM Outpatient psychiatrist in Berkeley, Former Director of Mental Health for Colusa, rural county in California, Former Director of Inpatient Services, Mt Zion Hospital, San Francisco.Participated in research for Irvin Yalom’s “The Theory and Practice of Group Psychotherapy.”

JOHN POWEL Director of the Othering and Belonging Institute and Professor of Law, African American, and Ethnic Studies at the University of California, Berkeley, founder and director of the Institute for Race and Poverty at the University of Minnesota. Ιinternationally recognized expert in the areas of civil rights, civil liberties, structural racism, housing, poverty, and democracy

STEVEN POWEL 40 years of clinical practice of primary care psychiatry and psychosomatic medicine – 10 years experience in the practice of tele-psychiatry – Founder and chief medical officer of a telemedicine company providing psychotherapy delivered by clinicians to patients at home using secure videoconferencing.

BEATRICE PATSALIDES HOFMANN Ph.D. Clinical Psychology, San Francisco, USA Certified Psychoanalyst (Training completed in Paris/France and Berkeley/USA). Licence ès Lettres, Sorbonne, Paris/France . 30+ yrs experience practicing psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis with young adults, adults

Η σύνδεση σε LIVE STREAMING μέσα από την σελίδα του facebook του ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ όπως και οι προηγούμενες στις 20.00 για την Ελλάδα.

Η σελίδα του ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ στο facebook: https://www.facebook.com/ToposAllouAeroplio/