Δείτε επίσης: Σάλος με την πρόταση Νετανιάχου - Να εμφυτευτούν τσιπ στα παιδιά για να ελέγχεται η απόσταση

View this post on Instagram

This skit from SNL is pure comedy GOLD! I’m literally rolling on the floor laughing 🤣🤣🤣 •••••• 🎥 Swipe left to see the rest. You won’t regret it! 👈🏼 – For more daily De Niro posts, follow me @robertdenirodaily! 🎬 •••••• #robertdeniro #deniro #greatestactor #film #movies #snl #comedy #behindthescenes #actor #legend #2000s