View this post on Instagram

#Stamna Andréas Aliagas + 21 mai 1938 – 9 mai 2017 Trois ans déjà. Le temps n’efface rien, il nous apprend à aimer sans vouloir posséder. Mon père n’est plus parmi nous mais il est toujours en nous, comme un souffle, une petite voix indispensable. Je crois en l’immortalité de l’âme même si je ne peux plus trinquer en silence avec lui en regardant la lagune de Stamna, comme ce mois d’août 2008. Je le taquinais sur la taille de son petit ongle, il me disait que sa main de tailleur était son outil et que pour maîtriser le fil et l’aiguille il avait besoin de ses ongles. « Tout est question d’équilibre dans la maîtrise du geste » disait-il « je me fous de savoir si c’est beau pour les autres ». Il était comme ça mon père, il ne cherchait pas à plaire, il était lui-même dans toutes circonstances. Loin des couards et des tartuffes, un bonhomme cash et libre, un mec. Paix à ton âme Andréa, bois un verre de nectar pour nous de là où tu es. Je porte encore en moi ton exil et ton rêve d’Ulysse. Que la terre de Stamna te soi𝚝 légère. Αιωνία η μνήμη σου πατέρα, πιες κι ενα ποτηράκι και για μας απο εκεί που είσαι αμετανόητε Σταμνιώτη. Τα χρόνια περνάν αλλά εσύ δεν φεύγεις ποτέ. #instanikos