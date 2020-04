View this post on Instagram

Εχουμε μια κυβερνηση που χειριζεται δυο τεραστια θεματα με σοβαροτητα. Το θεμα των επιθεσεων κ του οργανωμενου σχεδιου Ερντογαν το χειριστηκε τοσο καλα που εγινε μπουμερανγκ για την Τουρκια αλλα κ το θεμα που εγινε εφιαλτης παγκοσμιος: αυτον τον αορατο εχθρο..τον ιο..Τι να πουμε για γιατρους νοσοκομους ολο το προσωπικο νοσοκομειων κλπ ..για τους υπαλληλους φαρμακειων ντελιβερι σουπερμαρκετ που με κινδυνο για την ζωη τους κ της οικογενειας τους μας βοηθουν νυχθημερον…για τους στρατιωτες μας στα συνορα που ερχονται σε επαφη με τοσα αγνωστα στοιχεια…Για μενα η Κυβερνηση εχει κανει το καλυτερο δυνατον..κ εχει επιλεξει κ σπουδαιους επιστημονες που μας ενημερωνουν σωστα..μα κ ολοι οι καλλιτεχνες εχουν προσπαθησει με τον τροπο τους να βοηθησουν κ να επηρεασουν…πως μπορει να υπαρχουν ακομα τοοοοσοι επιπολαιοι ολων των ηλικιων?? Πλημμυρισαν νησια εξοχες χωρια…τι φταινε οι κατοικοι εκει? Πρεπει να διασπειρουμε παντου τον ιο?? Δεν εχουμε συστημα που να αντεχει.Δεν γινεται οι περισσοτεροι να δειχνουν σοβαροτητα κ μια μεριδα με την μαγκια κ την επιπολαιοτητα της να βαζει σε κινδυνο ολη την χωρα!! Μενουμε σπιτι για ο σ ο χρειαστει..κ βρισκουμε ξεχασμενες σκεψεις επαφες συναισθηματα. #menoumespiti #menoumeellada #westayhealthy #wetakecare #weenjoy #coocooning #loveyourself #careforall