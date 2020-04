Δείτε επίσης: Πέθανε από κοροναϊό ο γιατρός που προειδοποίησε τον Τζόνσον για την πανδημία

View this post on Instagram

Έβαλα «απέναντι» τον εγκλεισμό, και αποφάσισαμε να εστιάσω στα θετικά του παρά στα αρνητικά του. Αποφάσισα να βελτιώσω τον εαυτό μου. Εσυ; τι αποφάσισες για σένα; #stayhome #think#takeaction#bepositive#dream#hope#believeinyourself#change#changethings #decide#danoslife