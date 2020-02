Με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται -επί τέταρτη ημέρα- οι εργασίες στην πόλη Ουχάν της Κίνας για το νοσοκομείο το οποίο θα στεγάσει όσους έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό στην πόλη.

Οι εργασίες άρχισαν την περασμένη Παρασκευή και πρόκειται να τελειώσουν σε ό,τι αφορά το πρώτο νοσοκομείο στις 2 Φεβρουαρίου.

Το πρώτο νοσοκομείο, για το οποίο εργάζονται επί 24ωρης βάσης περί τους 1.000 εργάτες, κατασκευάζεται γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα και βρίσκεται στα περίχωρα της Ουχάν. Αναμένεται να διαθέτει περί τις 1.000 κλίνες και να εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα.

Οπως διακρίνεται και στο timelapse βίντεο, μία στρατιά ανθρώπων και μηχανημάτων δουλεύει πολύ εντατικά για να κερδίσει τη μεγάλη μάχη με το χρόνο και απ’ ό,τι φαίνεται τα αποτελέσματα αποδίδουν καρπούς.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

— People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020