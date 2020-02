Δείτε επίσης: Απίστευτο - Έκαναν γαμήλιο γλέντι μέσω Skype λόγω κοροναϊού

View this post on Instagram

#openfashiongr #style #fashion #photoshooting #moda #happy #cleonmf # #animounplousios @openfashiongr @maria_papadogkwna @tsantopouloumary_makeupartist @cleonmf