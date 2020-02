Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος ...για πάντα 1917 Κάτω από τον ήλιο Άγα Μέχρι τη θάλασσα Bad Boys for Life Η μάχη του Στάλινγκραντ μέρος 1ο: ούτε ένα βήμα πίσω Η μάχη του Στάλινγκραντ μέρος 2ο: η νίκη Ενα ψηλό κορίτσι Η πτώση του Βερολίνου Βερολίνο, η συμφωνία μιας μεγαλούπολης Αρπακτικά πτηνά και η φαντασμαγορική χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν Bluefish Candyman Ουρανός Η Κλάρα και το μυστικό των αρκούδων Αδελφικοί εχθροί Σώμα Χριστού Cosmic Candy Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Ντούλιτλ (μεταγλωττισμένη) Ντούλιτλ ((με υπότιτλους) Ο δικέφαλος Αετός του Ναζισμού Drowning in plastic Ευτυχία Fight Girl Κόντρα σε όλα Ψυχρά κι ανάποδα II (μεταγλώττισμένη) Χαλβάη 5-0 Είμαι η Κούβα Η αόρατη ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο Κατηγορώ...! Τζότζο Joker Jumanji: Η επόμενη πίστα (μεταγλωττισμένη) Jumanji: Η επόμενη πίστα (με υπότιτλους) Στα μαχαίρια Η αλήθεια Εργαστηριο Ελλάδα Φως στο σκοτάδι Μικρές κυρίες Ιστορία γάμου Ο ευγενικός κύριος Λινκ (μεταγλωττισμένη) Οι Μόνος Η Μόσχα αντεπιτίθεται Nimic Κυνηγώντας τον δολοφόνο Κάποτε...στο Χόλιγουντ Ουπς! Ο Νώε έφυγε... (μεταγλωττισμένη) Παράσιτα Ενωμένες πατούσες (μεταγλωττισμένη) Playmobil: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ Πρόβατα εναντίον λύκων 2 (μεταγλωττισμένη) Μετα - Μορφωμένοι πράκτορες (μεταγλωττισμένη) Η μάχη της Αθήνας Το απίθανο ταξίδι ενός Φακίρη The Gentlemen Ο φάρος Η νύχτα τ'Αγι Αντώνη (Μακρόνησος Β11) Η Γκουβερνάντα Οι δύο Πάπες Winona Ζώνες και περάσματα Original Τίτλος ...for ever 1917 A Bigger Splash Ága As Far as the Sea Bad Boys for Life Battle of Stalingrad part I Battle of Stalingrad part II Beanpole Berlin Berlin: Symphony of a Great City Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Bluefish Candyman Cielo Clara und das Geheimnis der Bären Close Enemies Corpus Christi Cosmic Candy Dilili in Paris (dubbed) Dolittle (dubbed) Dolittle (subbed) Double Headed Eagle: Hitler's Rise to Power 1918-1933 Drowning in plastic Eftihia Fight Girl Ford v Ferrari Frozen II (dubbed) Halvai 5-0 I am Cuba Invisible Life J'Accuse Jojo Rabbit Joker Jumanji: The Next Level (dubbed) Jumanji: The Next Level (subbed) Knives Out La vérité Laboratorio Grecia Light of my Life Little Women Marriage Story Missing Link (dubbed) Monos Moscow Strikes Back Nimic No Way to Treat a Lady Once Upon a Time ... in Hollywood Ooops! Noah Is Gone... (dubbed) Parasite Pets United (dubbed) Playmobil: The Movie (dubbed) Richard Jewell Sheep and Wolves 2 (dubbed) Spies in Disguise (dubbed) The Battle of Athens The Extraordinary Journey of the Fakir The Gentlemen The Lighthouse The night of saint Antony The Turning The Two Popes Winona Zones and Passages Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ STUDIO NEW STAR ART CINEMA NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική