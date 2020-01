Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται πως έχει πάρει η υπόθεση ομαδικού βιασμού στην Αγία Νάπα της Κύπρου, για την οποία το θύμα, μια 19χρονη βρετανίδα, κατηγορείται ότι προχώρησε σε ψευδή καταγγελία.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου έκρινε τη 19χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 12 Ισραηλινούς στην Αγία Νάπα, ένοχη για το αδίκημα της δημόσιας βλάβης.

Η καταδίκη της μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως και 1.900 ευρώ, αλλά και φυλάκιση ενός έτους.

Η ίδια επιμένει στην αθωότητα της ενώ υποστηρίζει ότι η κυπριακή αστυνομία την ανάγκασε να ανακαλέσει την καταγγελία για βιασμό.

«Κάθε δευτερόλεπτο αυτής της υπόθεσης είναι ένας εφιάλτης. Είμαι 19 ετών και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να καθαρίσω το όνομά μου και να γυρίσω σπίτι στην οικογένειά μου », είπε μιλώντας στην Sun το θύμα.

Η ίδια απευθύνει έκκληση τόσο στον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντομινίκ Ράαμπ, αλλά και στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, να εκφράσουν τη στήριξη τους και να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες.

Συνολικά 35 μώλωπες βρέθηκαν στα πόδια, τα χέρια και τους γλουτούς της 19χρονης. Σημάδια βρέθηκαν επίσης και γύρω από τα γόνατα και τα μάτια της.

Ο παθολόγος Μάριος Ματσάκης, ειδικός μάρτυρας για την υπεράσπιση της γυναίκας, δήλωσε στο The Mail: «Δεν έχω αμφιβολίες ότι ασκήθηκε βία στο σώμα» ενώ πρόσθεσε ότι τα δεδομένα από το διάγραμμα «σχετίζονται με βιασμό».

Οι φωτογραφίες από το άνω μέρος του σώματός θα μπορούν να σταθούν ως κρίσιμα στοιχεία, καθώς στην καταγγελία της η 19χρονη τόνιζε ότι την είχαν πιάσει από τους ώμους της.

Η μητέρα του κοριτσιού λέει ότι η κόρη της πάσχει από μετατραυματικό στρες που προκλήθηκε τους τελευταίους μήνες κατά τη νομική διαδικασία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» του για τη θεραπεία της 19χρονης.

Η ψυχολόγος της, η Δρ Christine Tizzard, έκανε λόγο για ανησυχία για αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας εάν η 19χρονη φυλακιστεί αυτή την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, η 19χρονη έχει επείγουσα ανάγκη για ψυχική φροντίδα και «χειροτερεύει σωματικά και ψυχικά καθημερινά».

Οι Κύπριοι είναι πολύ ευαίσθητοι σε πολιτικές παρεμβάσεις στην περίπτωση αυτή, γι ‘αυτό θα τους ενθαρρύνουμε να πάρουν τη σωστή απόφαση με τον σωστό τρόπο» ανέφερε στο BBC ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ.

Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να κάνει η Βρετανία εάν η έφηβη φυλακίστηκε ο Ράαμπ δήλωσε: «Θέλω να δω ότι αυτή η ευάλωτη νεαρή γυναίκα είναι ασφαλής και υγιής σπίτι με την οικογένειά της και να μπορέσει να ξεκινήσει την θεραπεία της».

Ο Ράαμπ είπε ότι μετέφερε προσωπικά στον Κύπριο ομόλογό του τις βρετανικές ανησυχίες για τον τρόπο που διενεργήθηκε η δίκη

Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ταξιδιωτικής σύστασης κατά της Κύπρου σε περίπτωση απαγγελίας ποινής φυλάκισης, επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τη μητέρα της καταδικασθείσας και πρόσθεσε ότι προτεραιότητά του είναι η επιστροφή της νεαρής στο σπίτι της.

Στις δηλώσεις του στο Sky News ο κ. Ράαμπ είπε επίσης ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα ερωτήματα για το σωστό της διαδικασίας και για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν οι διασφαλίσεις δίκαιης δίκης» στη συγκεκριμένη υπόθεση.

