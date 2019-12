Το να καταφέρεις να κάνεις καριέρα στο Hollywood είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Πόσο μάλλον αυτή να είναι επιτυχημένη.

Πολλοί είναι οι ηθοποιοί που πηγαίνουν εκεί με όνειρα και φιλοδοξίες, όμως η πραγματικότητα τους… γειώνει και τους αναγκάζει να γυρίσουν σπίτι τους.

Μέσα στην απογοήτευση, ή προσπαθώντας να βγάλουν κάποια εύκολα χρήματα κατά την παραμονή τους στην… απλησίαστη Καλιφόρνια, πολλοί είναι αυτοί που έψαξαν για μια όχι και τόσο απαιτητική δουλειά. Για παράδειγμα, να πρωταγωνιστήσουν σε αισθησιακές ταινίες.

Στη συνέχεια κάποιοι τα καταφέρνουν και γίνονται διάσημοι, αφήνοντας πίσω τους μια για πάντα αυτό το παρελθόν.

Ωστόσο, ότι… γράφει δεν -στον τηλεοπτικό φακό- δεν ξεγράφει.

Έτσι λοιπόν, σας παρουσιάζουμε τους πιο διάσημους ηθοποιούς που έχουν πρωταγωνιστήσει σε ερωτικές ταινίες.

Μέριλιν Μονρόε

Πρόκειται -και όχι άδικα- για το σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του ’50.

Ωστόσο, προτού φτάσει να θεωρείται απόλυτο σύμβολο του σεξ, για την ακρίβεια πριν καλά καλά γίνει γνωστή, η Μέριλιν Μονρόε εμφανίστηκε σε μερικές ταινίες πορνό.

Η αρχή έγινε με μια γυμνή φωτογράφιση, καθώς η ίδια δεν πίστευε τότε ότι η καριέρα της θα απογειωνόταν, και στην συνέχεια έκανε μερικές πορνογραφικές ταινίες, οι οποίες ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό του Χόλιγουντ για πολλά χρόνια.

Δεν έκανε ποτέ ξανά πορνό όταν έγινε μια από τις πιο γνωστές ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

Τζάκι Τσαν

Ο Τζάκι Τσαν είναι ο μοναδικός Ασιάτης ηθοποιός που κατάφερε να κάνει σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ.

Πριν, όμως, είχε εμφανιστεί σε ταινία με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Ο ηθοποιός έπαιξε σε μια ταινία πορνό κινέζικης παραγωγής το 1975, η οποία ονομαζόταν All in the Family. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε μια ταινία του 1978, η οποία τον ανέδειξε σε γκουρού του Κουνγκ Φου. Έκτοτε δεν ξαναέκανε πορνό.

Σιλβέστερ Σταλόνε

Πριν γίνει ευρέως γνωστός από τον ρόλο του Ρόκυ Μπαλμπόα, τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος, ο Σταλόνε εμφανίστηκε σε μια ταινία για ενήλικες η οποία ονομαζόταν The Party at Kitty and Stud’s (1970) και έγινε γνωστός ως ο «Ιταλός Επιβήτορας».

Εκείνη την περίοδο ο Σταλόνε ήταν άστεγος και τα χρήματα που πήρε από την ταινία τον βοήθησαν να σταθεί λίγο στα πόδια του. Μετά την επιτυχία του Ρόκυ, δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Σιμπέλ Κεκιλί

Πριν γίνει διάσημη ως η πόρνη Σάε στο «Game of Thrones», η γερμανίδα ηθοποιός έπαιζε σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, κυρίως γερμανικές, στις οποίες είχε το ψευδώνυμο «Dilara» και μάλιστα είχε κερδίσει πολλά βραβεία.

Σήμερα, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της ως ηθοποιός.

Κάμερον Ντίαζ

Στα πρώτα της βήματα η Ντίαζ εμφανίστηκε σε μια αδιάφορη μικρού μήκους σοφτ πορνό ταινία.

Η ηθοποιός δεν ήταν ιδιαίτερα περήφανη και προσπάθησε να σταματήσει την κυκλοφορία της, ωστόσο μετά την μεγάλη επιτυχία της στην ταινία «Η Μάσκα», τα άφησε όλα πίσω της.

Ματ Λε Μπλανκ

Ο Ματ Λε Μπλανκ, γνωστός σε όλους ως Τζόι Τριμπιάνι από τα «Φιλαράκια», πριν γίνει διάσημος συμμετείχε σε ένα επεισόδιο της σοφτ πορνό σειράς «The Red Shoe Diaries».

Έλεν Μίρεν

Έχει κερδίσει Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, BAFTA, τρεις Χρυσές Σφαίρες, βραβεία Emmy.

Ο λόγος για την Έλεν Μίρεν η οποία χαίρει το σεβασμό και της εκτίμησης ολόκληρης της βιομηχανίας του Hollywood.

Αυτό που, ίσως βέβαια, δεν θυμούνται είναι ότι το 1979 πρωταγωνίστησε στην soft πορνό ταινία, «Καλιγούλας» του Τίντο Μπρας, όπου στο μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορούσε ολόγυμνη.