Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους παρουσιάσαν το απόγευμα της Πέμπτης το Facebook και το Instagram.

Οι χρήστες αναφέρουν καθυστερήσεις στη χρήση των συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι αδυνατούν να δημοσιεύσουν ή να δουν στα προφίλ άλλων χρηστών τις αναρτήσεις τους.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown

— Instagram (@instagram) November 28, 2019