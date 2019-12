View this post on Instagram

Τα παιδιά μου 🙏🏻❤️ Η ζωή μου όλη 🌟 Ευχαριστώ τον άντρα μου, τον καλύτερο πατέρα και σύζυγο που θα μπορούσα να ζητήσω, τον γιατρό μου, Πέτρο Νικολαΐδη, ο οποίος για άλλη μία φορά με βοήθησε να έχω έναν υπέροχο, φυσιολογικό και φυσικό τοκετό, την μαία μου Λαμπρινή Παλληκαρά που με καθοδήγησε ξανά με τέτοιον τρόπο ώστε να καταφέρω να απολαύσω το κάθε λεπτό αυτού του θαύματος, όλο το προσωπικό του ΙΑΣΩ για την άψογη φροντίδα και φυσικά όλους εσάς για την αγάπη και τη μεγάλη αγκαλιά σας ❤️ #mykids #myfamily #mylife #mylittlerockstar #babyS #mylittleprincess #babyA Καλό μήνα από εμάς🌹#firstofoctober