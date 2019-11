View this post on Instagram

Παρασκευή στα @miselgroup σημαίνει η χαρά του ποδοπάτηματος!!Δεκάδες κουκλάρες που γίνονται ακόμη ομορφότερες εν όψει ΣΚ!! #haircolor #hairartists #hairstyle #beautytime #blondehair #blonde #platinum