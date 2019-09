Ιδιαίτερα δύσκολες μπορεί να είναι μερικές φορές οι τελετές εγκαινίων, ειδικά αν δεν μπορείς να χειριστείς σωστά… ένα ψαλίδι.

Η Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις ΗΠΑ ήθελε να κόψει μια κορδέλα με μια ομάδα μαθητών, ωστόσο το εγχείρημά της δεν πήγε πολύ καλά.

Όσο κι αν προσπαθούσε δεν κατάφερε με τίποτα να κόψει το κομμάτι υφάσματος είτε γιατί το κρατούσε λάθος είτε γιατί το ψαλίδι είχε χαλάσει.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ πάντως δεν φάνηκε να ενοχλείται, παραδίδοντας το ψαλίδι σε έναν άλλο αξιωματούχο που βρισκόταν στην τελετή.

First lady Melania Trump struggles with a pair of oversized scissors during a ribbon-cutting ceremony to mark the reopening of the Washington Monument pic.twitter.com/GMXCK2232J

— Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019