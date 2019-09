Απόφαση – σταθμό για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, εξέδωσε η FIFA, ζητώντας να αρθεί η απαγόρευση που υπάρχει μέχρι τώρα, σχετικά με την είσοδο των γυναικών στα γήπεδα.

Η απόφαση έρχεται με αφορμή τον τραγικό θάνατο του «μπλε κοριτσιού», τη Ζαχάρ, που αυτοπυρπολήθηκε, φοβούμενη ότι θα πάει φυλακή.

Η 29χρονη συνελήφθη, γιατί τον περασμένο Μάρτιο μπήκε σε γήπεδο ποδοσφαίρου μεταμφιεσμένη για να δει την αγαπημένη της ομάδα, Εστεγλάλ.

Η ονομασία «μπλε κορίτσι» είναι εμπνευσμένη από τα χρώματα της ομάδας.

Μετά την αναβολή της δίκης της, την περασμένη εβδομάδα, αυτοπυρπολήθηκε, καθώς ήταν αντιμέτωπη, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 χρόνια

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές διοργανώσεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ζητούν να επιτραπεί η είσοδος των γυναικών του Ιράν στα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Σε δηλώσεις του, ο Ινφαντίνο, δήλωσε ότι έρχεται σε επαφή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν και τις ιρανικές αρχές αρκετές φορές πρόσφατα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα μηνύματα που λαμβάνει είναι «ελπιδοφόρα» ότι ήταν «δεκτικοί στις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις για την αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης».

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Στις γυναίκες πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος σε γήπεδα ποδοσφαίρου στο Ιράν».

Ο Ινφαντίνο παροτρύνει την Τεχεράνη να άρει την απαγόρευση 40 ετών που επιβλήθηκε στους ντόπιους οπαδούς μετά την Ιρανική Επανάσταση (Ισλαμική Επανάσταση) του 1979.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή

Στο Ιράν επιβάλλεται μεγάλη αυστηρότητα στην παρουσία των γυναικών στα γήπεδα, χωρίς ωστόσο, αυτή η απόφαση να είναι καν νομοθετημένη.

Οι γυναίκες, από το 1981 που επιβλήθηκε το θεοκρατικό καθεστώς στη χώρα, δεν πηγαίνουν σε αθλητικούς χώρους και γήπεδα.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ο θάνατος της Ζαχάρ αποδεικνύει τον αντίκτυπο που έχει η έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα των γυναικών.

Iran's #BlueGirl, who set herself on fire after she was arrested for trying to enter a football stadium, has died. Iran is the only country in the world that bans & punishes women for seeking to enter stadiums. We call for this discriminatory ban to end. https://t.co/CNrmRIIjKk

— Amnesty International (@amnesty) September 10, 2019