Μια ασυνήθιστη εικόνα χάρισε στους πολίτες της Νέας Ζηλανδίας ο πρόεδρος της Βουλής ο οποίος δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να υπηρετήσει το ρόλο της νταντάς από τη θέση του.

Ο Τρέβορ Μάλαρντ καταγράφηκε όχι μόνο να νταντεύει ένα βρέφος έξι μηνών αλλά και να το ταΐζει με το μπιμπερό ενώ ήταν συζήτηση σε εξέλιξη στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019