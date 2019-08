Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού στην πόλη Ατσίνσκ στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ κατασβέσθηκε πλήρως στις 05.00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν άλλες εστίες και πως μετά τις 05.00 σταμάτησαν οι εκρήξεις πυρομαχικών.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς στις αποθήκες πυρομαχικών στο Κρασνογιάρσκ έχασε την ζωή του ένα άτομο, ενώ 8 άτομα τραυματίσθηκαν. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ατσίνσκ Αλεξάντρ Ους ανέφερε ότι υπάρχει ένας ακόμη αγνοούμενος ο οποίος δεν είναι στρατιωτικός.

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, η πυρκαγιά σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης πυρομαχικών. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάκρισης, κατά την διάρκεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης πυρομαχικών για αδιευκρίνιστους λόγους σημειώθηκε πυρκαγιά. Η ομάδα πυροσβεστών που έφθασε στο σημείο του συμβάντος, προσπάθησε να κατασβέσει την φωτιά, αλλά εκείνη την στιγμή άρχισε μια ανεξέλεγκτη διαδικασία εκρήξεων των πυρομαχικών».

Video of spectacular shockwave from explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai of Russia pic.twitter.com/0yeg3hIb5F

— Liveuamap (@Liveuamap) August 5, 2019