Μ αρέσει το φως του ηλίου αυτή τη χρυσή ώρα. Είναι το καλύτερο φιλτρο. Καίει τα πάντα. Εξαφανίζει τις Παναδες μου, που με κάνουν να έχω μια ολόκληρη ήπειρο στο κούτελο κ μουστάκι κολοκοτρωνέικο.με δείχνει κ λίγο μικρότερη. Πάντως για 40 Δε με κάνεις. Να τα λέμε κ αυτά. Απολαύστε τη μέρα σας κ αύριο στις κάλπες! #goldenhour #sun #daylight #nonfilter #nomakeup #befree #beyou