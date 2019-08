Η Αμερικανίδα ράπερ Cardi B εξέφρασε χθες Τρίτη για μία ακόμη φορά τη στήριξή της στον υποψήφιο για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020 Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος την ευχαρίστησε και τη διαβεβαίωσε ότι «η μάχη του για την κοινωνική δικαιοσύνη» θα συνεχιστεί.

«Λυπάμαι που τον εγκαταλείψαμε το 2016», έγραψε η δημοφιλής ράπερ από το Μπρονξ στον λογαριασμό της στο Twitter. «Αυτός ο άνδρας μάχεται για τα ίσα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και πάρα πολύ καιρό».

«Το να κάνει τη χώρα αυτή ένα καλύτερο μέρος είναι πραγματικά το πάθος του εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε στην ανάρτησή της, η οποία είχε περισσότερα από 80.000 likes.

I been reading about Bernie Sanders and I’m really sad how we let him down in 2016 This man been fighting for equal rights,HUMAN rights for such along time.Seeing this country become a better place been really his passion for a long time not a new front for a campaign.

