Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο της Φλόριντας των ΗΠΑ.

Η έκρηξη αερίου προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εντυπωσιακές εικόνες από τα κτίρια που επλήγησαν και τα μπάζα που βρίσκονται στους δρόμους.

«Έκρηξη αερίου (…) πολλοί τραυματίες», έγραψαν στο Twitter οι πυροσβέστες της Πλαντέισον, πόλης σε απόσταση σχεδόν 50 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορική περιοχή και μια αίθουσα γυμναστικής έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με τις εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPLG, υπάρχουν είκοσι τραυματίες, δύο από τους οποίους τραυματίστηκαν σοβαρά.

BREAKING: Over 20 injuries reported after gas explosion at mall in Florida. pic.twitter.com/0IfXC5SdSH

USA: gas #explosion occurred around noon (local time) at The Fountains`s Mall , Plantation, Miami`s north Florida. "(Video Credit: Kenan G .) pic.twitter.com/U4qJzaFmnt

Police are responding to an explosion at a shopping mall in Plantation, Florida, authorities said.

Video showed firefighters arriving at the mall, where a section of the complex appeared to have significant damage, with broken windows and piles of debris. https://t.co/sUK72Zh32a pic.twitter.com/GGXpb8OEnC

— CNN (@CNN) July 6, 2019