Πιο ευτυχισμένη από ποτε …. ~Δεν ξέρω αν οι ευχές εξαρτώνται απ’ τη δύναμη που φυσάς ή απ’ τις πιθανότητες που έχει αυτό που ζητάς να πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν στερείται αληθοφάνειας. Πάντως κάθε χρόνο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κλείνω τα μάτια παίρνοντας ανάσα και φυσάω κάνοντας τη δική μου ευχή….~και όλο κ περισσότερα όνειρα μου πραγματοποιούνται … Σας ευχαριστώ όλους για τις ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ευχές …🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️ #birthdaygirl #happyhappyhappy #feelingreat