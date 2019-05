Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Υπάρχει και Φιλότιμο Μια ερωτική ιστορία Μετά Άκρα Αλαντίν (μεταγλωττισμένη) Αλαντίν (με υπότιτλους) Η Αλίκη στις πόλεις Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος Arctic Εκδικητές: Τελευταία πράξη Blue Heart Bohemian Rhapsody Ταξίδι πνοής Brightburn: Zωντανή κόλαση Καπερναούμ Ο Γάτος ο φευγάτος (μεταγλωττισμένη) Οι βράχοι της Ελευθερίας Ψυχρός πόλεμος Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Ντάμπο (μεταγλωττισμένη) Το πρόβλημα μου είσαι εσύ Το ξέρουν όλοι Everything Is Wonderful ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΥΣ συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη Το πράσινο βιβλίο Η Χήρα Πως να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 3 (μεταγλωττισμένη) In the Fade Inland Empire John Wick: Κεφάλαιο 3 Στο πέρασμα του χρόνου Ένας πιστός άντρας Το μυστήριο του κυρίου Πικ Leviathan Μία απίθανη σχέση Χωρίς αγάπη Ανέβασμα στον ουρανό Ο ευγενικός κύριος Λινκ (μεταγλωττισμένη) Οδός Μαλχόλαντ Νάντια, ο θηλυκός βρικόλακας Σκότωσα το αφεντικό μου Ο δρόμος για το Λα Παζ Roma Μπέργκμαν: Ένας αιώνας Κλέφτες καταστημάτων Sicario: Ο εκτελεστής Τραγούδια από το δεύτερο όροφο Καλοκαίρι με τη Μόνικα Δύση ηλίου Η Σιωπηλή δολοφόνος Ο Παραλίας Το σουτιέν Η κατάρα της Γιορόνα Ο εξολοθρευτής άγγελος H Αγωνία του τερματοφύλακα πριν απ΄το πέναλντι Η μεγάλη ουτοπία Ευτυχισμένος Όσκαρ Δύο εύθυμοι γλεντζέδες Το Βαποράκι Ο καθηγητής και ο τρελός The Rider Η δεξιά τσέπη του ράσου Ο εγωιστής γίγαντας Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι Το άγνωστο κορίτσι Η σύζυγος Ugly Dolls: Τα Ασχημογλυκούλια (μεταγλωττισμένη) Μια αγάπη ανέφικτη Βιριδιάνα Τι θα πει ο κόσμος Το πάρκο των θαυμάτων (μεταγλωττισμένη) Δεν ήσουν ποτέ εδώ Εσείς οι ζωντανοί Original Τίτλος A Matter of Earnestness A Swedish Love Story After Akra Aladdin (dubbed) Aladdin (subbed) Alice in the Cities An Elephant Sitting Still Arctic Avengers: Endgame Blue Heart Bohemian Rhapsody Breathing Brightburn Capernaum Cats and Peachtopia (dubbed) Cliffs of Freedom Cold War Dilili in Paris (dubbed) Dumbo (dubbed) En liberté! Everybody Knows Everything Is Wonderful FOR NO REASONS meetings with Yorgos Maniatis Green Book Greta How to Train Your Dragon: The Hidden World (dubbed) In the Fade Inland Empire John Wick: Chapter 3 - Parabellum Kings of the Road L'Homme Fidèle Le mystère Henri Pick Leviathan Long Shot Loveless Mexican Bus Ride Missing Link (dubbed) Mulholland Dr. Nadja Rebelles Road to La Paz Roma Searching for Ingmar Bergman Shoplifters Sicario Songs from the Second Floor Summer With Monika Sunset The Assassin The Beach Bum The Bra The Curse of La Llorona The Exterminating Angel The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick The Great Utopia The Happy Prince The Magic Christian The Mule The Professor and the Madman The Rider The Right Pocket of the Robe The Selfish Giant The Unbearable Lightness of Being The Unknown Girl The Wife UglyDolls (dubbed)) Un amour impossible Viridiana What Will People Say Wonder Park (dubbed) You Were Never Really Here You, the Living Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΦΛΕΡΥ ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ VILLAGE RENTI ΘΕΡΙΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ ΙΝΤΕΑΛ CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΑΙΓΛΗ 3 ΑΣΤΕΡΙ (πρώην ΙΛΙΟΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ WEST CITY ΑΡΙΑΝ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική