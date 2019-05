Περνούν από τόσα εκατομμύρια χέρια κατά τη διάρκεια της ζωής τους, υπό τις πιο απίθανες συνθήκες, που πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα αντέξουν όσο το δυνατό περισσότερο.

Μιλάμε για τα γνωστά σε όλους μας χαρτονομίσματα του ευρώ. Υπεύθυνοι για την κατασκευή τους είναι οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι οποίοι έχουν προβλέψει κάθε πιθανό σενάριο για να τεστάρουν την αντοχή των χαρτονομισμάτων μας, τα οποία άλλωστε «έχουν φτιαχτεί για να αντέχουν» (made to last).

Μελετούν την αντοχή τους στην υπερβολική τριβή, στο κατά λάθος σιδέρωμα ή πλύσιμο στο πλυντήριο, σε έκθεσή τους σε χημικές ουσίες, στο συνεχές… «κόλλα-ξεκόλλα» με σελοτέιπ.

Ακόμα, έχουν σκεφθεί το ενδεχόμενο να εκτεθούν σε «πολικό» κρύο της τάξης των -18 βαθμών Κελσίου, ή στον αντίποδα σε εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, ακόμα και σε θερμοκρασίες 140 βαθμών Κελσίου!

Η δεύτερη σειρά χαρτονομισμάτων με τίτλο Europa που θα ξεκινήσει να εκδίδεται στις 28 Μαΐου θα περιλαμβάνει ένα πορτρέτο της Ευρώπης, μιας μορφής από την ελληνική μυθολογία και είναιδημιούργημα του σχεδιαστή Ράινχολντ Γκερστρέτερ.

What happens to a euro banknote if you accidentally put it through the wash? This is actually one of the things we test in our lab before banknotes are issued pic.twitter.com/kMmZ96i3LE

— European Central Bank (@ecb) April 29, 2019