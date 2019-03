Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 120 χτύποι το λεπτό Ενα αστέρι γεννιέται Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης Νευρικός εραστής Arctic Αστερίξ: Τo μυστικό του μαγικού ζωμού (μεταγλωττισμένη) Στην πύλη της αιωνιότητας Τα κορίτσια Ένα όμορφο αγόρι Bohemian Rhapsody Αδέλφια εξ αίματος Καπερναούμ Captain Marvel Ψυχρή καταδίωξη Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Dogman Η επόμενη μέρα μιας σχέσης Το πράσινο βιβλίο Η Χήρα Γενέθλια θανάτου 2 Αν η οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει Ο τυχοδιώκτης του Παρισιού Lucky Make the Economy Scream Ίαν Μακ Κέλεν: Ρόλος ζωής Mediterranea Μέλι Οι αγώνες μας Ραλφ εναντίον ίντερνετ (μεταγλωττισμένη) Roma Το Αίμα των Σάμι Σκιά Κλέφτες καταστημάτων Σιωπηλές ψυχές Σιωπηλός μάρτυρας Sonny Boy Σόπι - Μια ημέρα Ακόμη Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν (μεταγλωττισμένη) Ξαφνικά, πέρυσι το καλοκαίρι Δύση ηλίου Ο μαγικός κήπος (μεταγλωττισμένη) The Bachelor 3 Το μάτι της Κωνσταντινουπόλης Η Ευνοούμενη Η νηπιαγωγός Η ταινία Lego 2 (μεταγλωττισμένη) Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν The Merger Το Βαποράκι Corgi: Το σκυλάκι της Βασίλισσας (μεταγλωττισμένη) Σφραγισμένα χείλη Οι αδερφοί Σίστερς Η κλεμμένη πριγκίπισσα (μεταγλωττισμένη) Ο φαροφύλακας Η σύζυγος Η άγρια αχλαδιά Τόνι Έρντμαν Όσον ζης φαίνου Γυναίκα σε πόλεμο Το πάρκο των θαυμάτων (μεταγλωττισμένη) Original Τίτλος 120 Battements par Minute A Star Is Born Alita : Battle Angel Annie Hall Arctic Asterix: The Secret of the Magic Potion (dubbed) At Eternity's Gate Bande de filles Beautiful boy Bohemian Rhapsody Boys Cry Capernaum Captain Marvel Cold Pursuit Dilili in Paris (dubbed) Dogman Geu-hu Green Book Greta Happy Death Day 2U If Beale Street Could Talk L'Empereur de Paris Lucky Make the Economy Scream Mckellen: Playing The Part Mediterranea Miele Nos batailles Ralph Breaks the Internet (dubbed) Roma Sameblod Shadow Shoplifters Silent souls Silent witness Sonny Boy Sopi - A Day In Spider-Man: Into the Spider-Verse (dubbed) Suddenly, Last Summer Sunset Tall Tales from the Magical Garden of Antoon Krings (dubbed) The Bachelor 3 The Eye of Istanbul The Favourite The Kindergarten Teacher The Lego Movie 2: The Second Part (dubbed) The Man who Disturbed the Universe The Merger The Mule The Queen's Corgi (dubbed) The Reader The Sisters Brothers The Stolen Princess (dubbed) The Vanishing The Wife The Wild Pear Tree Toni Erdmann While You Live, Shine Woman at War Wonder Park (dubbed) Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΙΛΙΟΝ DIGITAL CINEMA ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική