Ένα αγοράκι επισκίασε τον πάπα Φραγκίσκο σήμερα, αφού ξέφυγε από τα χέρια της μητέρας του και έτρεξε προς την εξέδρα όπου εκφωνούσε μια ομιλία ο ποντίφικας, τραβώντας το χέρι ενός ελβετού φρουρού και παίζοντας πίσω από την παπική πολυθρόνα.

Η μητέρα του αγοριού μίλησε για λίγο στον πάπα, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσε να απομακρύνει το παιδί, λέγοντας ότι το αγοράκι είναι κωφάλαλο. Ο πάπας Φραγκίσκος της απάντησε να τον αφήσει να συνεχίσει το παιχνίδι του.

«Αυτό το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι κωφάλαλο. Αλλά μπορεί να επικοινωνήσει» είπε ο πάπας σε εκατοντάδες πιστούς.

«Κι έχει κάτι που με έβαλε σε σκέψεις: είναι ελεύθερος. Απείθαρχος… αλλά είναι ελεύθερος» συμπλήρωσε προτού χαμογελάσει.

«Ας εκλιπαρήσουμε τη χάρη του Θεού να μπορέσει να μιλήσει».

Η μητέρα είπε στον ποντίφικα ότι η οικογένειά της ήρθε από τη γενέτειρά του, την Αργεντινή. Αφού απομακρύνθηκε, ο Φραγκίσκος έσκυψε προς τον επίσκοπο Γκέοργκ Γκανσβάιν που καθόταν δίπλα του και ψιθύρισε: «Είναι από την Αργεντινή. Απείθαρχος».

Touching moment at today's General Audience when an Argentinean mother explains that her little boy who ran up on the stage is mute, ”leave him” the Pope says, before telling the crowd that we should all be "free as little children" and to pray for the boy, that he may speak. pic.twitter.com/Vmv3z0mId2

— Catholic Sat (@CatholicSat) November 28, 2018