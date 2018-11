Η Μέγκαν Μαρκλ επέδειξε σήμερα απρόσμενο ταλέντο στη ρίψη της μπότας από καουτσούκ, ένα ιδιαίτερο σπορ σχετικά διαδεδομένο στη Νέα Ζηλανδία, ξεπερνώντας με άνεση τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι.

Η πρώην πρωταγωνίστρια της αμερικανικής σειράς «Suits» σίγουρα δεν θα φανταζόταν ότι μετά τον γάμο της με τον Χάρι, τα καθήκοντά της ως εκπροσώπου του βρετανικού στέμματος θα την οδηγούσαν να πετάξει μια γαλότσα όσο πιο μακριά μπορεί.

Ωστόσο η δούκισσα, της οποίας η εγκυμοσύνη μόλις που διακρίνεται, πέταξε εύκολα και σε μακρινή απόσταση την κόκκινη με άσπρα πουά γαλότσα της και νίκησε τον σύζυγό της, καταχειροκροτούμενη από τα παιδιά της ομάδας στην οποία συμμετείχε.

Η Ιζαμπέλα Ιτι, μια από τους μαθητές του Pinehill School, περιγράφει την πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ζεύγος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. «Πιστεύω ότι έλεγε μέσα της πως δεν είχε καμιά πιθανότητα να κερδίσει. Αλλά τελικά κέρδισε».

Η ρίψη της γαλότσας ή welly wanging όπως είναι γνωστή στη Νέα Ζηλανδία, είναι ένα δημοφιλές έθιμο κατά τη διάρκεια των γιορτών στα χωριά ή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Δημοφιλείς δραστηριότητες για τους Νεοζηλανδούς είναι επίσης να κόβουν ξύλα, να φτύνουν το κουκούτσι της ελιάς σε μεγάλη απόσταση και να αναρριχώνται στα δέντρα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Παρά την εντυπωσιακή της επίδοση, η 37χρονη δούκισσα του Σάσεξ απέχει μακράν από το ρεκόρ που σημείωσε ο Μπερντ Νιούντικ, πρώην δεκαθλητής της βρετανικής Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με τοπικές εφημερίδες, ο νεοζηλανδός αθλητής έριξε την μπότα του σε απόσταση 48,5 μέτρων αλλά αποκλείστηκε γιατί δεν κατάγεται από την περιοχή.

Το ζεύγος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας είναι στην τελική ευθεία της μαραθώνιας περιοδείας του στο Ειρηνικό που το έχει οδηγήσει στην Αυστραλία, στα νησιά Φίτζι και Τόνγκα και τέλος στη Νέα Ζηλανδία, με περισσότερες από 70 συναντήσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις στο επίσημο πρόγραμμά του.

Duchess Meghan is awarded a wellington boot trophy as she defeats Prince Harry in a "welly-wanging" contest in New Zealand. https://t.co/RiQR0aHls7 pic.twitter.com/hZLpZ4MGdF

— ABC News (@ABC) October 30, 2018