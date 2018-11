Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος «Αδιαφορώ αν καταγραφούμε στην Ιστορία ως βάρβαροι» Εκατό λέι 12.410 και ένα τριαντάφυλλα Μια οικογένεια βυθισμένη Το δάκρυ μιας κοπέλας Επινοημένη γη Μια θέση στον ήλιο Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια Ενα αστέρι γεννιέται Η κατηγορούμενη Αδάμ Άγα Αλίς T. Ολα καλά Alpha Αμάντα Αμερικάνος Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος Άντζελο Οι στάχτες μιας αγάπης Άβανος Ave Eva Δύσκολες ώρες στο Ελ Ροαγιάλ Κτήνος Beyond Good & Evil (or The Exuberantly Painful Process of Teething) Τυφλό σημείο Τυφλό σημείο Το απίθανο Κοάλα (μεταγλωττισμένη) Bohemian Rhapsody Σύνορο Ανάσα Κίνηση Μπράουν Πεταλούδες Calling Candelaria, ένα τραγούδι για την Αβάνα Καρμέν και Λόλα Ισόβιοι δεσμώτες Καρέκλες Πολυέλαιος Ο μαγεμένος πρίγκιπας (μεταγλωττισμένη) Τσε: Ο Αργεντίνος Chinatown - Τα Τρία Καταφύγια Κρίστοφερ & Γουίνι (μεταγλωττισμένη) Climax Κομπέιν Ψυχρός πόλεμος Colette Κρυστάλλινος κύκνος Ποδηλάτες Ταξιδεύοντας με τον Μίκη Στο νεφέλωμα του νεκρού αλόγου Dead Women Walking Ο ένοχος Ντιαμαντίνο Δίπτυχο – Η αγάπη που δεν λέει τ’ όνομά της Dogman Μην κρέμεστε απ' το παράθυρο Εν μέρει Πανδαισία Φράχτης Εγχειρίδιο αναγνώρισης του κακού Ο πρώτος άνθρωπος Ψαρωτικά Ο εξαφανισμένος φάκελος Ονειρεύομαι τη Φλοριανόπολις Ομίχλη κάτω απ' τον ήλιο Τέταρτος τοίχος Το παιδί της Παρασκευής Fuck Freud Νιότη Γιγαντιαίοι Μικροί Ιουλιέτα των Πνευμάτων Όλα για όλα Γκέρνζι Η νύχτα με τις μάσκες Έκτορας Μαλό – Η τελευταία μέρα της χρονιάς Ο γκρινιάρης (μεταγλωττισμένη) Ομορφη νιότη Ιπποποιήτρια Διακοπές Κενή διαθήκη Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Hunter Killer Ida Îles Flottantes Σ'αυτή τη χώρα κανείς δεν ηξερε να κλαίει Οι Απίθανοι 2 (μεταγλωττισμένη) Έντομο Είναι όλα τόσο ήρεμα Ο Johnny English ξαναχτυπά Τζόι Καζαντζάκης Εντιμότατοι κλέφτες La Flor Η μοναξιά Η τελευταία κόρη Ο κόσμος σου ανήκει Μην αφήσεις ίχνη Lemonade Αγριόγατες Μην πετάξεις τίποτα Καλοκαίρι Λίβιος ή Η αγαλματώδης παρουσία του περασμένου έπους Η Λίζα και όλοι οι άλλοι Πόθος Ο Λούης και οι εξωγήινοι (μεταγλωττισμένη) Luz Διαβολόψαρο Μέιπλθορπ Μασσαλία 1-2 Μάια Οι άνδρες δεν κλαίνε Παρισινή εκπαίδευση Μετέωρο και Σκιά Μόλλυ 6 με 8 Motherland Τέλειωσέ με, Τέρας Αγχωμένη μετάφραση Night Out Περίπτωση συνείδησης North Of Vortex Προσανατολισμός Ξεπερνώντας τα όρια Overground (Η τρύπα 2) Peppermint Peterloo Το μυστικό της Πέτρα Πρωτοετείς Πρόβα με μικρόφωνο Quidnunc Rafiki Ρέι & Λιζ Αναπαράσταση Καταφύγιο ΙΙ: το μονοπάτι του πάγου Roma Αγρίμι Scopophilia Τρεις σεκάνς Κλέφτες καταστημάτων Σιμπέλ Skate Kitchen Ο Μικροπόδαρος (μεταγλωττισμένη) Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ Σοφία Ακίδα * Ελεύθερο θέμα Ακίνητο ποτάμι Γερή μπάζα Styx Κιμμέρια Δύση ηλίου Suspiria Το Τελ Αβίβ φλέγεται Tender Με διαβατήριο τη γοητεία Χριστουγεννιάτικο δώρο Ο κύκλος Οι κόρες της φωτιάς Μέσα στο δάσος Το πράσινο νέφος Ευτυχισμένος Όσκαρ Η τρύπα Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο Ο αθώος Ο τελευταίος παρτιζάνος Η διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ Οικογένεια Μορομέτε 2 Η νύχτα τ'Αγι Αντώνη (Μακρόνησος Β11) Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια (μεταγλωττισμένη) Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια (με υπότιτλους) Ο κύριος & το όπλο Η άλλη πλευρά των πάντων Το πείραμα του ουράνιου τόξου Η ανταρσία της κόκκινης Μαρίας Η δεξιά τσέπη του ράσου Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν Η διαρκής αναχώρηση της Πέτρα Γκόινγκ The Sound Ο ελιγμός Το τρίτο έγκλημα Ο πύργος The Waiter Σφαίρα στο κεφάλι Πολύ αργά για να πεθάνουν νέοι Τόπος Νάρκη Μη με αγγίζεις Venom Η Αφροδίτη στην αυλή Ταξιδιώτης στη βία Τροπικός ιός Κάθε χίλια χρόνια Το Πρόσωπο της Μέδουσας Βουρβουρού Εμείς Όταν έχει πανσέληνο κανείς δεν κοιμάται Λευκή ζάχαρη Γυναίκα σε πόλεμο Για κοίτα τη Έχεις τη νύχτα Στην αναπαυτική μεριά Ορέστης Original Τίτλος "I do not care if we go down in history as barbarians" 100 De Lei 12,410 and One Roses A Family Submerged A Girl's Tear A Land Imagined A place in the sun A Sky Full of Stars A Star Is Born Acusada Adam Ága Alice T. Alles ist gut Alpha Amanda Amerikanos An Elephant Sitting Still Angelo Ash Is Purest White Avanos Ave Eva Bad Times at the El Royale Beast Beyond Good & Evil (or The Exuberantly Painful Process of Teething) Blindsone Blindspotting Blinky Bill the Movie (dubbed) Bohemian Rhapsody Border Breath Brownian Movement Butterflies Calling Candelaria Carmen y Lola Chained for Life Chairs Chandelier Charming (dubbed) Che: Part One Chinatown: The Three Shelters Christopher Robin (dubbed) Climax Cobain Cold War Colette Crystal Swan Cyclists Dance Fight Love Die: With Mikis On the Road Dead Horse Nebula Dead Women Walking Den skyldige Diamantino Diptych - The Love That Dare Not Speak Its Name Dogman Don't Lean out of the Window En partie Feast Fence Field Guide to Evil First Man Fishy Fleuve noir Florianópolis Dream Fog Under the Sun Fourth Wall Friday's Child Fuck Freud Genèse Giant Little Ones Giulietta degli spiriti Go for Broke Guernsey Halloween Hector Malot – The Last Day of the Year Here Comes The Grump (dubbed) Hermosa Juventud Hippopoetess Holiday Hollow Testament Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) Hunter Killer Ida Îles Flottantes In This Country Nobody knew to cry Incredibles 2 (dubbed) Insect It's All So Quiet Johnny English Strikes Again Joy Kazantzakis King of Thieves La Flor La Soledad La ultima hija Le monde est à toi Leave No Trace Lemonade Les Fauves Les Glaneurs et la glaneuse Leto Livios Liza and all thw others Longing Luis & the Aliens (dubbed) Luz Manta Ray Mapplethorpe Marseille 1-2 Maya Men Don't Cry Mes Provinciales Meteor and Shadow Molly 6 to 8 Motherland Murder Me, Monster Nervous Translation Night Out No Date, No Signature North of Vortex Orienteering Over the Limit Overground (The Hole 2) Peppermint Peterloo Petra Première année Proba de microfon Quidnunc Rafiki Ray & Liz Reconstruction Refuge II: The ice path Roma Sauvage Scopophilia Secvente Shoplifters Sibel Skate Kitchen Smallfoot (dubbed) Smuggling Hendrix Sofia Splinter Star Stella Theodoraki Still River Stuff and Dough Styx Sunrise in Kimmeria Sunset Suspiria Tel Aviv on Fire Tender The Charmer The Christmas Gift The Circle The Daughters of Fire The End The Green Fog The Happy Prince The Hole The House that Jack built The House with a Clock in Its Walls The Innocent The Last Partisan The Miseducation of Cameron Post The Moromete Family 2 The night of saint Antony The Nutcracker and the Four Realms (dubbed) The Nutcracker and the Four Realms (subbed) The Old Man & the Gun The Other Side Of Everything The Rainbow Experiment The rebellion of red Maria The Right Pocket of the Robe The Silence of the Dying Fish The Slow Business of Going The Sound The Swerve The Third Murder The Tower The Waiter Tiro en la cabeza Too Late to Die Young Topos Torpor Touch Me Not Venom Venus In The Garden Violence Voyager Virus Tropical Vision Vortex: The Face of Medusa Vourvourou We When There's a Full Moon Nobody Sleeps White Sugar Woman at War Would You Look at Her You Have the Night Οn the Cosy Side Οrestes Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax Cyta ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΙΛΙΟΝ DIGITAL CINEMA ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax Cyta ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class Cyta VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CINE ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ CINE ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική