Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Διακρίσεις 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2001 Η οδύσσεια του διαστήματος 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 1 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 10 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 2 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 3 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 4 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 5 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 6 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 7 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 8 41ο Εθνικό Φεστιβάλ–Διαγωνιστικό 9 Με κομμένη την ανάσα Μια μικρή χάρη Ενα αστέρι γεννιέται Alpha Μια Αμερικάνικη ληστεία Βραβεία και Διακρίσεις 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2 Βραβεία και Διακρίσεις 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2 Βραβεία και Διακρίσεις 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 1 Βραβεία και Διακρίσεις 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2 Βραβεία και Διακρίσεις 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 3 Βαλκανικό Πανόραμα 1 Μια ξεχωριστή συμμορία Bel Canto Η παρείσφρηση Το απίθανο Κοάλα (μεταγλωττισμένη) Ο μαγεμένος πρίγκιπας (μεταγλωττισμένη) Κρίστοφερ & Γουίνι (μεταγλωττισμένη) Climax Αδελφικοί εχθροί Καφές και Τσιγάρα Colette Δέκα ύποπτοι για φόνο Ανυπακοή Σκοτεινός διάδρομος Μια πάπια μα ποια πάπια (μεταγλωττισμένη) Ενα αξέχαστο καλοκαίρι Οταν θελουν οι γυναίκες Ευρώπη, το όνειρο Ο εξαφανισμένος φάκελος Ghost Dog: Ο τρόπος των Σαμουράι Η σωτηρία της ψυχής Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα Οι Απίθανοι 2 (μεταγλωττισμένη) Ο Johnny English ξαναχτυπά Η περιπέτεια Η Περιφρόνηση Ο μικρός στρατιώτης Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο Σε λάθος χρόνο Ο Λούης και οι εξωγήινοι (μεταγλωττισμένη) Αρσενικό, θηλυκό Επικίνδυνη Αποστολή: Η πτώση Οι άντρες δεν κλαίνε Ζούσε τη ζωή της Μία Νύχτα στη Γη Περίπτωση συνείδησης Ξυπόλητοι στο Παρίσι Διακοπές διαρκείας Ο τρελός Πιερό Οίκτος Ο γιος του Σαούλ Searching Ο Μικροπόδαρος (μεταγλωττισμένη) Πέρα από τον Παράδεισο Με διαβατήριο τη γοητεία Νόμος περί τέκνων Το μακρινό γάβγισμα των σκυλιών The Equalizer 2 Το σπίτι που έχτισε ο Τζακ Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο Ο θαυματοποιός Η μεγάλη νύχτα του Φρανσίσκο Σάνκτις Η Καλόγρια Ο κύριος & το όπλο Η συνάντηση 2 ή 3 πράγματα που ξέρω γι'αυτήν Η κυρία θέλει έρωτα Μια γυναίκα παντρεμένη Venom Σαββατοκύριακο Τι θα πει ο κόσμος Original Τίτλος Distinctions 41st Greek Film Festival Short Drama 2001: A Space Odyssey 41st National Festival - Competition 1 41st National Festival - Competition 10 41st National Festival - Competition 2 41st National Festival - Competition 3 41st National Festival - Competition 4 41st National Festival - Competition 5 41st National Festival - Competition 6 41st National Festival - Competition 7 41st National Festival - Competition 8 41st National Festival - Competition 9 A bout de souffle A Simple Favor A Star Is Born Alpha American Animals Awards and Distinctions 24th International Film Festival Short Drama 2 Awards and Distinctions 24th International Film Festival Short Drama 2 Awards and Distinctions 41st Greek Film Festival Short Drama 1 Awards and Distinctions 41st Greek Film Festival Short Drama 2 Awards and Distinctions 41st Greek Film Festival Short Drama 3 Balkan Panorama 1 Band of Outsiders Bel Canto BlacKkKlansman Blinky Bill the Movie (dubbed) Charming (dubbed) Christopher Robin (dubbed) Climax Close Enemies Coffee and Cigarettes Colette Crooked House Disobedience Down a Dark Hall Duck Duck Goose (dubbed) Estiu 1993 Et maintenant on va où? Europe, the Dream Fleuve noir Ghost Dog: The Way of the Samurai Hotel Salvation Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) I Dream in Another Language Incredibles 2 (dubbed) Johnny English Strikes Again L`Avventura Le mepris Le Petit Soldat Le samouraï Locke Luis & the Aliens (dubbed) Masculin féminin Mission: Impossible-Fallout Muskarci ne Placu My Life to Live Night on Earth No Date, No Signature Paris pieds nus Permanent Vacation Pierrot le Fou Pity Saul Fia Searching Smallfoot (dubbed) Stranger Than Paradise The Charmer The Children Act The Distant Barking of Dogs The Equalizer 2 The House that Jack built The House with a Clock in Its Walls The Illusionist The Long Night of Francisco Sanctis The Nun The Old Man & the Gun The Place Two or Three Things I Know About Her... Une femme est une femme Une Femme Mariée Venom Weekend What Will People Say Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax Cyta ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax Cyta ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΙΛΙΟΝ DIGITAL CINEMA ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Cyta ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Class Cyta VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική