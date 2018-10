Πυρκαγιά ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Cottingley Towers στην πόλη του Λιντς. Πυροσβέστες και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η φωτιά ξεκίνησε στον 21ο όροφο του ενός ουρανοξύστη, από άγνωστη αιτία. Τα λεωφορεία επίσης έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Όπως φαίνεται η φωτιά ξεκίνησε από διαμέρισμα του 20ου ορόφου του πύργου, που διαθέτει συνολικά 25 ορόφους, όπως και ο δίδυμος πύργος που στέκει δίπλα του.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα και αστυνομικοί.

Αυτόπτες μάρτυρες και κάτοικοι της γύρω περιοχής δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στα social media.

Το συγκρότημα, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λιντς, όπως και ο ουρανοξύστης «Cottingley Heights», που επίσης διατίθεται προς μίσθωση.

Emergency services at Cottingley Towers where there’s a fire at one of the flats. Residents have been evacuated. More @BBCLookNorth pic.twitter.com/07XQHwlwZj

