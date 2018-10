Δύο εξειδικευμένοι επιστήμονες στην Ανοσολογία, ο Αμερικανός Τζέιμς Π. Άλισον και ο Ιάπωνας Τασούκου Χόνζο βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής 2018 για τις έρευνές τους στον τομέα της ανοσοθεραπείας που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του επιθετικού καρκίνου.

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την πολύτιμη αυτή διάκριση», έγραψε στην ηλεκτρονική σελίδα του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Andreson του Πανεπιστημίου του Τέξας, όπου είναι καθηγητής ο Τζέιμς Π. Άλισον.

«Ενισχύοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος για να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα οι δύο επιστήμονες που βραβεύονται με τον Νόμπελ φέτος θέσπισαν μία νέα αρχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Νόμπελ του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 Οκτωβρίου 2018