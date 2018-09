Τουλάχιστον οκτώ μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε σήμερα εναντίον στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

