Στο Burger Fest 2018 της Αθήνας, ένα καινούργιο burger house έκανε την εμφάνιση του και εξέπληξε όσους το δοκίμασαν. Tα Pax από τη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή street food σκηνή και κέρδισαν την 3η θέση στα βραβεία για τα καλύτερα burger houses στην ψηφοφορία του κοινού.

Η ιστορία των Pax , ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, και συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην Θεσσαλονίκη όπου μετράνε πλέον τρία μαγαζιά. Tα καλά νέα είναι πως οι μέρες πλησιάζουν και το πρώτο Pax στην Αθήνα ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο σημείο συνάντησης! Tα burger που έγιναν λατρεία στην Θεσσαλονίκη, θα μπορούν πλέον να απολαύσουν οι burger fans και στην Αθήνα.

Το motto «We are passionate about burgers..We are the Burgeristas» αποκαλύπτει το πάθος της ομάδας πίσω από το μπεργκάραδικο για την τέχνη του αυθεντικού burger.

Τα Pretty Amazing and Xtraordinary burgers, από τα οποία πήραν το όνομα τους τα PAX, φτιάχνονται με 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και ψήνονται τη στιγμή της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας ζουμερό και γευστικό μπιφτέκι. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας. Τα buns είναι χειροποίητα και φτιάχνονται καθημερινά, διατηρώντας την φρεσκάδα και τη νοστιμιά τους, ενώ homemade sauces και φρέσκες τηγανητές πατάτες συνοδεύουν τα burgers.

Μην χάσεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις πρώτος τα signature burgers και να ζήσεις μοναδικές street food στιγμές απόλαυσης!

Στα Pax, το burger έχει τον πρώτο λόγο γιατί όπως λένε: «We are passionate about burgers..We are the Burgeristas»