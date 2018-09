Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 1985 2001 Η οδύσσεια του διαστήματος Επιστροφή στην κορυφή Μπέττυ Μπλου Οι απέναντι Μια γυναίκα αιχμάλωτη Στο σώμα της Μια Αμερικάνικη ληστεία Ανάσα ελευθερίας Η φωνή του Αντώνη Ο κεραυνός του Θεού Οι στάχτες μιας αγάπης Στάχτες και διαμάντια Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες Μπέργκμαν: Ένας χρόνος μια ζωή Αποδημητικά πουλιά Μπόνι και Κλάιντ Ωραίο μου διαζύγιο Το παιχνίδι με τη φωτιά Ήρεμη δύναμη Πάρε μου ένα περίστροφο Ετσι είναι η ζωή Candelaria, ένα τραγούδι για την Αβάνα Ο μαγεμένος πρίγκιπας (μεταγλωττισμένη) Τσε: Ο Αργεντίνος Τσε: Ο επαναστάτης Κρις, Ο Ελβετός Κρίστοφερ & Γουίνι (μεταγλωττισμένη) Σινεμά ο Παράδεισος Η Κλεό από τις 5 εως τις 7 Climax Ψυχρός πόλεμος Δεν θα συμπεθεριάσουμε ποτέ! Κόνι Πλανκ: Ο Οραματιστής του θορύβου Συνέπειες Χάσαμε το δρόμο... Στοπ! Δέκα ύποπτοι για φόνο Πρόσκληση σε γάμο Οι διαβολογυναίκες Νταϊάν Μην ανησυχείς, δε θα φτάσει μακριά με τα πόδια Στις τρεις κορυφές Μια πάπια μα ποια πάπια (μεταγλωττισμένη) Ο Άγγελος Ασανσερ για δολοφόνους Ερόικα Ψεύτικα τατουάζ Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Β’ Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Γ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Δ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Ε' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό ΣΤ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Ζ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Α’ Σε δεύτερο πλάνο Σκληρή μπογιά Ταξίδι του μέλιτος Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα Οι θρύλοι του Καντέρμπουρι Ο ταχυδρόμος Αναζητώντας τον Καζαντζάκη Σ'αυτή τη χώρα κανείς δεν ηξερε να κλαίει Οι Απίθανοι 2 (μεταγλωττισμένη) Βιομηχανικό ατύχημα: Η ιστορία της Wax Trax! Ο Johnny English ξαναχτυπά Η Τζούλιετ, γυμνή Μαχαίρι στο νερό Τα παράπονα στο δήμαρχο Μαργκερίτ Ντυράς:Η οδύνη Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα Οι Σαντινίστας Το τελευταίο καταφύγιο Ο κόκκινος κύκλος Η ανάπαυση του πολεμιστή Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο Lend An Ear Αναζητώντας τον Έρικ Μ' αγαπάς; Ο αγαπημένος Ο Λούης και οι εξωγήινοι (μεταγλωττισμένη) Κυρία από τύχη Τα πρόσωπα της Μάντλιν Μαγεία στο σεληνόφως Mamma Mia! Here We Go Again Μάμα Ρόμα Μανία Matangi/Maya/M.I.A. Ίαν Μακ Κέλεν: Ρόλος ζωής ΜακΚουιν Ο 20ος μου αιώνας Ο δολοφόνος θα έρθει απόψε Ο δρομέας του μεσονυκτίου Mile 22 Επικίνδυνη Αποστολή: Η πτώση Μίστερ Κλάιν Ληστεία στο μουσείο Η αγαπημένη μου υφή Το καλοκαίρι του ερωτά μου New York Confidential Νιαγάρας Τα καλά κορίτσια δεν μένουν για πρωϊνό Νυχτερινό τρένο No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie Ανεκπλήρωτος γάμος Κάποτε στην Κίνα ΙΙΙ Το μονοπλάνο των νεκρών Ένα βήμα πριν γίνεις Άγιος Ο λαβύρινθος του Πάνα Ο Πεταλoύδας Ξυπόλητοι στο Παρίσι Πίτερ Παν (μεταγλωττισμένη) Τοπία της σιωπής: Γιωργος Πανουσοπουλος - Σπαράγματα της τρίτης ηλικίας Ποίηση χωρίς τέλος Pushover Αποστροφή Κόκκινη έκλειψη Σάλτο Μυστικό συστατικό Seder-Masochism Σκιές στο Φως: Γιώργος Πανουσόπουλος Ντροπή Πρόβατα εναντίον λύκων (μεταγλωττισμένη) Μικρές ιστορίες. Α' Μικρές ιστορίες. Β' Μικρές ιστορίες. Γ' Ο Μικροπόδαρος (μεταγλωττισμένη) Σόπι - Μια ημέρα Ακόμη Οι χτύποι της καρδιάς μου Studio 54 Suburbicon Όδηγός καλοκαιρινής επιβίωσης Γλυκιά πατρίδα Το Διάγγελμα Η προφητεία του Αρμαντίλο The Cakemaker Υπεράνω πάσης υποψίας Απόλυτος τρόμος Με διαβατήριο τη γοητεία Νόμος περί τέκνων Η εξομολόγηση της δασκάλας του πιάνου Ο σταθερός παράγοντας Η βροχή τραγουδάει στο χωριό των νεκρών The Equalizer 2 Το αιώνιο θηλυκό Το φάντασμα του Πίτερ Σέλερς Το Κορίτσι με τη μοτοσυκλέτα The Greatest Showman Οι Κληρονόμοι Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο Αίμα και πάθος Η σχολή των μπάτσων του Χονγκ Κονγκ Η νηπιαγωγός Το τελευταίο σημείωμα Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη The Meg: Ο κυρίαρχος του βυθού Η διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ Το Βουνό Κάιρο Εμπιστευτικό Η Καλόγρια Μαθήματα πιάνου Κυνηγός Η Σχεδία Αόρατος κόσμος Η σιωπηλή επανάσταση Ο κατάσκοπος που με παράτησε Thunder Road Η στιγμή της Ιλχάν Η Σειρήνα της Μαρτινίκα Θα έρθω κοντά σου σιγά-σιγά Transit Ηφαίστειο Γουέστγουντ: Πανκ, είδωλο, ακτιβίστρια Wildlife Η Γυναίκα και ο Διάβολος Zodiac Killers Original Τίτλος 1985 2001: A Space Odyssey 2917: Back to the Top 37°2 le Matin A Foolish Love A Woman Captured Across Her Body American Animals And Breathe Normally Antoni’s Voice Armour of God Ash Is Purest White Ashes and Diamonds Await Further Instructions Bergman: A Year in a Life Birds of Passage Bonnie and Clyde Brillantissime Burning Bury Me High Buy Me a Gun C'est la vie! Candelaria Charming (dubbed) Che: Part One Che: Part Two Chris the Swiss Christopher Robin (dubbed) Cinema Paradiso Cleo de 5 a 7 Climax Cold War Come un Gatto in Tangenziale Conny Plank - The Potential of Noise Consequences Contromano Crooked House Destination Wedding Diabolique Diane Don't Worry, He Won't Get Far on Foot Drei Zinnen Duck Duck Goose (dubbed) El Angel Elevator to the Gallows Eroica Fake Tattoos Greek Short Stories - Competition B' Greek Short Stories - Competition C' Greek Short Stories - Competition D' Greek Short Stories - Competition E' Greek Short Stories - Competition F' Greek Short Stories - Competition G' Greek Short Stories - Competition Α' Half The Picture Hard Paint Honeymoon Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) I Dream in Another Language I racconti di Canterbury Il Postino In Search of Kazantzakis In This Country Nobody knew to cry Incredibles 2 (dubbed) Industrial Accident: The Story of Wax Trax! Records Johnny English Strikes Again Juliet, Naked Knife in the Water L'ora legale La Douleur La Villa Las Sandinistas! Last Resort Le cercle rouge Le repos du guerrier Le samouraï Lend An Ear Looking for Eric Love Me Not? Loveling Luis & the Aliens (dubbed) Madame Madeline's Madeline Magic in the Moonlight Mamma Mia! Here We Go Again Mamma Roma Mania Matangi/Maya/M.I.A. Mckellen: Playing The Part McQueen Megáll az idö Midnight Lace Midnight Runner Mile 22 Mission: Impossible-Fallout Monsieur Klein Museo My Favorite Fabric My Summer of Love New York Confidential Niagara Nice Girls Don't Stay For Breakfast Night Train No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie On Chesil Beach Once Upon a Time in China III One Cut of the Dead One Step Behind the Seraphim Pan's Labyrinth Papillon Paris pieds nus Peter Pan (dubbed) Places in the Silence : Yorgos Panousopoulos - Moments of the Third Age Poesía sin fin Pushover Repulsion Rojo Salto Secret Ingredient Seder-Masochism Shadows in the Light: Yorgos Panousopoulos Shame Sheep & Wolves (dubbed) Short Stories A' Short Stories B' Short Stories C' Smallfoot (dubbed) Sopi - A Day In Sorry Angel Studio 54 Suburbicon Summer Survivors Sweet Country The Announcement The Armadillo's Prophecy The Cakemaker The Catcher Was A Spy The Changeling The Charmer The Children Act The Confession The Constant Factor The Dead And The Others The Equalizer 2 The Eternal Feminine The Ghost of Peter Sellers The Girl on a Motorcycle The Greatest Showman The Heiresses The House with a Clock in Its Walls The Hunger The Inspector Wears Skirts II The Kindergarten Teacher The Last Note The Man who Killed Don Quixote The Meg The Miseducation of Cameron Post The Mountain The Nile Hilton Incident The Nun The Piano The Predator The Raft The Seen and the Unseen The Silent Revolution The Spy who Dumped Me Thunder Road Time for Ilhan To Have and Have Not Tout Le Monde Debout Transit Volcano Westwood: Punk Icon Activist Wildlife X, Y and Zee Zodiac Killers Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax Cyta ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΡΙΑ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ΕΚΡΑΝ ΟΑΣΙΣ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Cyta VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΙΑΝ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική