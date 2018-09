Κατέληξε η γυναίκα που είχε ανοίξει πυρ στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Η δράστης είχε προηγουμένως προσαχθεί και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριά τραύματα από αυτοτραυματισμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN η γυναίκα σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2 σε ένα κέντρο διανομής φαρμάκων.

Κανένας από τους άντρες της αστυνομίας δεν άνοιξε πυρ κατά το περιστατικό σύμφωνα με τον σερίφη.

Οι αρχές απεστάλησαν στο σημείο στις 9:09 (τοπική ώρα) σήμερα.

Η επίθεση σημειώνεται σε λιγότερες από 24 ώρες από την τελευταία επίθεση σε άλλη πολιτεία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, χτες σήμανε συναγερμός στο Μίντλετον του Ουισκόνσινστις ΗΠΑ, μετά από εισβολή ενόπλου σε κτίριο γραφείων.

Από το περιστατικό 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους και ο δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Massive police presence at Enterprise Business Park, where @Harford_Sheriff has reported to a shooting with multiple victims. pic.twitter.com/Xp57eVyFVy

— Colin Campbell (@cmcampbell6) September 20, 2018