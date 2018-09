Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη Φρέντρικτον, στον Καναδά.

Οι τοπικές αρχές σε ανάρτηση τους στο Twitter ενημέρωσαν ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι υπάρχουν πολλές απώλειες, ενώ προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Πριν λίγα λεπτά η αστυνομία του Φρέντρικτον ανακοίνωσε ότι έχει συλληφθεί ένα ύποπτος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Ένας ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στην καναδική πόλη Φρέντρικτον, στο Νιου Μπράνσγουικ (ανατολικά), ανέφερε η αστυνομία.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.

Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.

Please continue to avoid the area and follow us for the facts.

