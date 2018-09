Η αξία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι αυταπόδεικτη. Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες των σπουδαστών φτάνουν στο ζενίθ και η προετοιμασία για την επαγγελματική τους καριέρα είναι το διαβατήριό τους για μία καινούργια ζωή. Η επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος όμως δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς είναι εκείνη που θα καθορίσει την σταδιοδρομία του σπουδαστή και τη επαγγελματική του ταυτότητα. Καθώς οι σπουδές και η εκπαίδευση είναι πια κοινωνική ευθύνη και όχι μόνο προσωπική απόφαση, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς όλες τις δυνατότητες και παροχές που προσφέρει κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα στους σπουδαστές του και τους νέους ενδιαφερόμενους.

To Deree – The American College of Greece δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να ταξιδέψουν και να παραμείνουν για κάποιο διάστημα –ακαδημαϊκό εξάμηνο, τετράμηνο, μήνα ή ακόμα και ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος– σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, με δίδακτρα του Deree! Η επαφή με τα μεγαλύτερα κολλέγια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς άλλων χωρών γεννά δυνατότητες και εξασφαλίζει ένα πολύπλευρο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών. Εκτός από πολύτιμη εκπαιδευτική ευκαιρία, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και εμπειρία ζωής αφού οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς και να κάνουν τη σύγκριση με την ελληνική. Είναι η εγχώρια αγορά το κατάλληλο case study; Ποιες είναι οι διαφορές και ποια τα κοινά σημεία; Οι σπουδαστές θα μπορούν να δουν και να βιώσουν «ιδίοις όμμασι» τις γκρίζες ζώνες του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος. Οι ίδιοι θα καταφέρουν να γίνουν πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, να αναπτύξουν την ευελιξία και την καινοτόμο σκέψη τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι το μέλλον. Άραγε υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία να εμπλουτίσουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ, και άρα να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για επαγγελματική αποκατάσταση; Ως φοιτητές ενός ξένου πανεπιστημίου θα είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιδρύματος.

Στο πρόγραμμα Study Abroad του Deree μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές από όλα τα majors και τα minors, ενώ το Deree έχει δημιουργήσει συνεργασίες με περισσότερα από 65 πανεπιστήμια διεθνούς φήμης παγκοσμίως – ενδεικτικά αναφέρουμε: το Cornell University School of Hotel Administration στη Νέα Υόρκη, και καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο στον τουριστικό τομέα, το Emory Goizueta Business School, και το Stanford. Οι σπουδές σε εκπαιδευτικά μεγαθήρια, όπως τα παραπάνω είναι πια ένα όνειρο προσιτό και εφικτό. Στη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, χωρίς να επωμίζονται το δυσβάσταχτο κόστος των πανεπιστημίων αυτών, αλλά καταβάλλοντας τα δίδακτρα του Deree ή εξασφαλίζοντας κάποια υποτροφία. Οι διδακτικές μονάδες , που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, μπορούν να μεταφερθούν στο αντίγραφο του ιδρύματος προέλευσης και να προσμετρηθούν στα πτυχία σπουδαστών, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση των μαθημάτων έχει αξιολογηθεί και επαληθευτεί.

Οι φοιτητές, μάλιστα, δοκιμάζουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις σε υγιείς επιχειρήσεις, ως αφετηρία προϋπηρεσίας και ίσως ως αρχή μίας πιο σταθερής επαγγελματικής συνεργασίας. Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Deree, άλλωστε, είναι η ισχυρή σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που οι απόφοιτοί του –και συγκεκριμένα το 61% απ’ όσους αναζητούν εργασία– απασχολούνται ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την αποφοίτησή τους. Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τα soft skills που αποκτούν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους, το Deree προσφέρει δυνατότητες για πρακτική άσκηση (internships) σε πολυεθνικούς ομίλους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, oι οποίες συχνά οδηγούν σε πρόσληψη. Φοιτητές του Deree απασχολούνται σε ομίλους-κολοσσούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Libra Group, που διαθέτει γραφεία και στις έξι ηπείρους, η Coca Cola, η Johnson & Johnson, η Imerys, η Diageo, κ.ά. Ταυτόχρονα ένα δίκτυο περισσότερων από 54.000 αποφοίτους σε όλο τον κόσμο εγγυάται την ομαλή μετάβασή τους από τον ακαδημαϊκό κόσμο στον επαγγελματικό στίβο, ειδικά αυτές τις μέρες που η ανεργία αγγίζει το υψηλό ποσοστό του 21%.

Το Office of Career Services στο Deree είναι το γραφείο διασύνδεσης του Κολλεγίου με την αγορά εργασίας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας τους, από την ανίχνευση των κλίσεων και των ταλέντων κάθε παιδιού, τη σύνταξη του βιογραφικού, την προσομοίωση συνέντευξης μέσω mock interviews. Παράλληλα, διοργανώνει εκδηλώσεις όπως το Career Days, φέρνοντας σε επαφή τους φοιτητές με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι του προγράμματος Study Abroad υποστηρίζουν τους φοιτητές σε όλα τα βήματα της διαδικασίας – από την ολοκλήρωση των αιτήσεων, τη στέγαση στο εξωτερικό και τις εγκρίσεις για μεταφορά μαθημάτων, την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας στον φορέα υποδοχής, τη σύνδεση με τους αποφοίτους του προγράμματος και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν. Η εκπαίδευση δεν έχει όρια και πάνω απ’ όλα δεν έχει σύνορα!