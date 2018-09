Τον διπλασιασμό των αμερικανών δασμών στις τουρκικές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που η τουρκική λίρα δέχεται τεράστιες πιέσεις στις αγορές συναλλάγματος και φουντώνουν οι φόβοι για οικονομική κρίση.

«Μόλις εξουσιοδότησα τον διπλασιασμό των δασμών για χάλυβα και αλουμίνιο όσον αφορά την Τουρκία, καθώς το νόμισμά τους, η τουρκική λίρα, κατρακυλά γρήγορα έναντι του πολύ ισχυρού δολαρίου μας» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Οι δασμοί πλέον στον χάλυβα θα φτάνουν στο 50%, ενώ αυτοί στο αλουμίνιο το 20%.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018