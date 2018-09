Στη Γαλλία, διασώστες με τη συνδρομή ελικοπτέρων, κατάφεραν να εκκενώσουν 750 κατασκηνωτές, συμπεριλαμβανομένων αρκετών παιδιών, από κατασκηνώσεις στο νότιο τμήμα της Γαλλίας, όπου σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες.

Εκατοντάδες πυροσβέστες βοήθησαν στις εκκενώσεις, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα για να εντοπίσουν χώρους κατασκήνωσης και περιστασιακά για να εκτελέσουν διασώσεις.

Ενας 70χρονος Γερμανός αγνοείται, καθώς το όχημα που οδηγούσε παρασύρθηκε από τους χείμαρρους. Επιπλέον, τέσσερα παιδιά από τη Γερμανία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με υποθερμία.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι 119 παιδιά στο κοντινό στάλθηκαν σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Very heavy rainfall and flash #flooding in #Gard Saint-Julien-de-Peyrolas, France not long ago this afternoon… thanks to @MeteoLanguedoc for reporting. #severeweather #ExtremeWeather #Flood pic.twitter.com/Ys1iWQP7xm

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 9, 2018