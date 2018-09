Φωτιά ξέσπασε σε τετραώροφο κτήριο στην περιοχή Μπέισγουότερ του Λονδίνου, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες.

Το μισό του πρώτο και το μισό του δεύτερου ορόφου του κτιρίου δεν έχει πειραχθεί από τη φωτιά, τόνισε η υπηρεσία.

Οι δυνάμεις διέσωσαν δύο γυναίκες από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού εισέπνευσαν καπνό.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς.

The fire in #Bayswater is now under control. Firefighters rescued two women from the second floor. They have been taken to hospital suffering smoke inhalation. Crews will remain on scene into the evening damping down. https://t.co/veMtAwcolw © @ZenitPepe pic.twitter.com/XfIcUIF5AZ

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 9, 2018