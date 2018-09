Δεκάδες παιδιά, νεότερα των 15 ετών, σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε επίθεση που σημειώθηκε εναντίον ενός λεωφορείου στη βόρεια Υεμένη, όπως έκανε γνωστό η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι συνολικά 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων τα 29 είναι παιδιά.

Watch this video and share it to the world:

This child was happy with his new #UNICEF BAG, but #Saudi led coalition targeted his school bus today and killedinjured dozens of his classmates in a local market in Dahian area #Saada #Yemen.#Stop_killing_Yemeni_Children. pic.twitter.com/mzCfFlHsBN

