Στην Αθήνα βρίσκονται για την υπόλοιπη εβδομάδα δύο Βρετανοί εμπειρογνώμονες εξειδικευμένοι σε θέματα πρόληψης, ετοιμότητας και αποκατάστασης πυρκαγιών.

Οι δυο τους θα συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών στην ανατολική Αττική.

Κατόπιν πρότασης της βρετανικής κυβέρνησης, οι δύο ειδικοί από τη Δασική Υπηρεσία και την Επαρχία του Ντόρσετ συνεργάζονται στενά με τους Έλληνες συναδέλφους τους του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και μοιράζονται την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους.

«Ευχαριστούμε θερμά το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τη συνεργασία» σημειώνεται σε tweet της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Είχαν προηγηθεί μηνύματα συλλυπητηρίων και συμπαράστασης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, τoν πρίγκιπα Κάρολο και τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερίζα Μέι.

UK wildfire experts from @ForestryComm & @DorsetCC in Athens to work with the Greek authorities on prevention, preparedness and recovery. Thanks to Hellenic Fire Corps for their cooperation. pic.twitter.com/qSt5y5bNPs

