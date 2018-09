Βλέποντας τα νούμερα τηλεθέασης να πέφτουν κάθε χρόνο όλο και πιο χαμηλά, η Ακαδημία αποφάσισε να εισάγει μια σειρά από αλλαγές στην τελετή απονομής των Όσκαρ, προκειμένου να συγκρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών.

Η αλλαγή που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις φαίνεται να είναι αυτή για τη θεσμοθέτηση νέας κατηγορίας: «Πιο δημοφιλής ταινία».

Η ιδέα προκάλεσε αμέσως τις αντιδράσεις παραγόντων του Χόλιγουντ, που δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους μέσω Twitter.

«Η κινηματογραφική βιομηχανία πέθανε σήμερα» πόσταρε ο ηθοποιός Ρομπ Λόου.

«Επιτέλους, τα Όσκαρ θα δώσουν ένα άγαλμα με βάση τη δημοφιλία, έτσι ώστε τα «καημένα» τα βουνά χρημάτων του box office να μην είναι πλέον μοναχικά» ανάρτησε ο ηθοποιός και συγγραφέας Άντυ Ρίχτερ.

Ωστόσο η θεσμοθέτηση αυτής της νέας κατηγορίας δεν είναι η μόνη αλλαγή που η Ακαδημία εξετάζει. Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν να κάνουν και με τη διάρκεια του show, καθώς ο χρόνος της τελετής θα συρρικνωθεί στις 3 ώρες. Παράλληλα, προκειμένου να χωρέσουν και οι 24 κατηγορίες, ορισμένες απονομές (τεχνικών βραβείων φωτισμού, ήχου κλπ) θα γίνονται κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων και θα προβάλλονται αργότερα μονταρισμένες.

Ούτε αυτή η αλλαγή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, καθώς μέλη του κλάδου επεξεργασίας ταινιών εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι αποτελεί ένδειξη υποτίμησης της τεχνικής διάστασης των ταινιών.

Σημείωναν, δε, ότι οι τεχνικές κατηγορίες δεν είναι ο λόγος που η τελετή είναι μακροσκελής, αλλά οι πολιτικές ή άλλες μακροσκελείς τοποθετήσεις των σταρ ή ακόμη και τα μουσικά «διαλείμματα» με καλεσμένους τραγουδιστές.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) August 8, 2018